Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in renkli sunumuyla ekranlarda seyircisiyle buluşuyor. Yemek yarışmasında dört gelin birbiriyle kıyasıya rekabet ederken, kayınvalidelerin hararetli çekişmeleri de ilgiyle takip ediliyor. Günlük olarak çeyrek altın, haftalık olarak 10 bilezik ödül verilen Gelinim Mutfakta'da bugün hafta finalinde kazanan büyük ödülle kavuşurken rakiplerinden daha az puan toplayan gelin de yarışmaya veda edecek. İşte, Gelinim Mutfakta'da bugünün kazanan ve elenen gelini haberin devamında..