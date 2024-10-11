Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hafta finali heyecanı yaşanıyor. Aslı Hünel'in sunuculuğu ile ekranlara gelen yarışma programının bugün yayınlanan bölümünde gelinler en iyi tabağı çıkartarak büyük ödül 10 bileziğe hak kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Rakiplerinden daha az başarılı tabak çıkartarak düşük puan alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. Peki,11 Ekim 2024 Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim kazandı, bu hafta hangi gelin elendi?
Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:29