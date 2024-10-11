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Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hafta finali heyecanı yaşanıyor. Aslı Hünel'in sunuculuğu ile ekranlara gelen yarışma programının bugün yayınlanan bölümünde gelinler en iyi tabağı çıkartarak büyük ödül 10 bileziğe hak kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Rakiplerinden daha az başarılı tabak çıkartarak düşük puan alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. Peki,11 Ekim 2024 Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim kazandı, bu hafta hangi gelin elendi?

Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:29
Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in renkli sunumuyla ekranlarda seyircisiyle buluşuyor. Yemek yarışmasında dört gelin birbiriyle kıyasıya rekabet ederken, kayınvalidelerin hararetli çekişmeleri de ilgiyle takip ediliyor. Günlük olarak çeyrek altın, haftalık olarak 10 bilezik ödül verilen Gelinim Mutfakta'da bugün hafta finalinde kazanan büyük ödülle kavuşurken rakiplerinden daha az puan toplayan gelin de yarışmaya veda edecek. İşte, Gelinim Mutfakta'da bugünün kazanan ve elenen gelini haberin devamında..

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?

11 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI!
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat hız kesmeden devam ediyor! 11 Ekim Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe hak kazanan gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Aslı Hünel'in renkli sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da 11 Ekim cuma gününün çeyrek altını kazanan ismi belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat hız kesmeden devam ediyor! Rakiplerinden daha kötü bir performans sergileyerek puan tablosunda adı alt sıralarda kalıp ve yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D Gelinim Mutfakta bu hafta hangi yarışmacı altın bilezikleri kazandı?
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