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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftada futbol heyecanı AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı performansı ile adından sık sık bahsettiren sarı kırmızılı ekip Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geride bıraktığımız 4 haftada toplamda 10 puan elde eden Galatasaray galibiyetle dönerek başarılarını taçlandırmak istiyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:35
GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Galatasary maçı için heyecan dorukta! Süper Lig'e verilen milli aranın sona ermesiyle sarı kırmızılı ekip nce Bodrumspor ile ardından da Avrupa Ligi kapsamında Hollandalı ekip AZ Alkmaar ile sahaya çıkacak. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AZ ALKMAAR-GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta kapsamında düzenlenen AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Ekim Perşembe TSİ ile 20:45'te başlayacak.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi maçları yayın kuruluşu TRT 1 kanalı oldu. Temsilcimiz Galatasaray'ın 28 Ekim 2024 tarihinde oynanacak Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 4 hafta sonunda başarılı bir performans sergileyerek 10 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, PAOK, Elfsborg ve Tottenham karşısında galibiyet alırken, Rigas Skola ile deplasmanda oynadığı mücadelede 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, grupta 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
28 Kasım | Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık | Malmö - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak | Ajax - Galatasaray

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