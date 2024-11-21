Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GS AVRUPA LİGİ MAÇI | UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 5. haftada futbol heyecanı AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde sergilediği başarılı performansı ile adından sık sık bahsettiren sarı kırmızılı ekip Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Geride bıraktığımız 4 haftada toplamda 10 puan elde eden Galatasaray galibiyetle dönerek başarılarını taçlandırmak istiyor. Peki, 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?