  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişiyi etkileyen GSS borçlarının ertelenmesi, gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. AK Parti Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemelere yer vereceğini açıkladı. 1 Ocak 2012'den itibaren uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında, borçları bulunan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı sona erecek. Bu durum, "GSS borçları ertelenecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, GSS borçları silinecek mi, yoksa ertelenecek mi?

Giriş Tarihi: 23.11.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 14:23
GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına ilişkin yeni düzenlemeler, son günlerde vatandaşlar arasında merak konusu oldu. 1 Ocak 2012'den bu yana yürürlükte olan GSS kapsamında yaklaşık 9 milyon kişi sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Ancak, birikmiş borçlar ve ödeme zorlukları nedeniyle, GSS borçlarına af gelip gelmeyeceği kamuoyunda tartışılıyor. Peki, GSS borçları silinecek mi, yoksa ertelenecek mi?

GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

GSS BORÇLARIERTELENECEK Mİ?
Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemiyle sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. GSS kapsamında, brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim ödenmesi gerekiyor ve bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmiş durumda. Ancak prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, herhangi bir yasal düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden mahrum kalabilir. Bu durum, GSS borçlarına yönelik olası bir erteleme veya yapılandırma beklentisini gündeme taşıdı.

GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

GSS BORÇLARI İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER MASADA!

GSS'li vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz şekilde yararlanabilmesi için ilgili bakanlıklar ve AK Parti harekete geçti. Borç yükü nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla çeşitli çözüm önerileri üzerinde çalışmalar sürüyor.

GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

Yaklaşık 9 milyon GSS'li vatandaşı ilgilendiren bu düzenleme kapsamında, borç sorununu çözmeye yönelik alternatif formüller hazırlanıyor. Amaç, hem vatandaşların mağduriyetini gidermek hem de sağlık hizmetlerine erişimi kesintisiz şekilde devam ettirmek.

GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

GSS BORÇLARI İÇİN YASA TEKLİFİ HAZIRLIĞI

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısıyla ilgili iptal ettiği düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifi hazırlıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Aralık ayı sonuna kadar GSS borçlarıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğinden, bu yasa teklifine GSS borçlarına yönelik bir madde eklenmesi gündemde. Bu kapsamda, borç sorununu çözmek için farklı seçenekler değerlendiriliyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA