GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişiyi etkileyen GSS borçlarının ertelenmesi, gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. AK Parti Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemelere yer vereceğini açıkladı. 1 Ocak 2012'den itibaren uygulamaya konulan Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında, borçları bulunan vatandaşların 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı sona erecek. Bu durum, "GSS borçları ertelenecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, GSS borçları silinecek mi, yoksa ertelenecek mi?