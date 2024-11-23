GSS prim borçları silinecek mi, ertelenecek mi? 2024 Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ne olacak,af mı geliyor?

GSS BORÇLARI İÇİN YASA TEKLİFİ HAZIRLIĞI

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısıyla ilgili iptal ettiği düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifi hazırlıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Aralık ayı sonuna kadar GSS borçlarıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğinden, bu yasa teklifine GSS borçlarına yönelik bir madde eklenmesi gündemde. Bu kapsamda, borç sorununu çözmek için farklı seçenekler değerlendiriliyor.