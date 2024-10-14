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HADIM YASASI SON DURUM 14 Ekim 2024 | Bakan Tunç duyurdu! Türkiye'ye hadım yasası gelecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar hakkında konuşmasının ardından hadım yasası gündeme gelen konulardan biri oldu. Bakan yaptığı açıklamayla "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi. Cerrahi ve kimyasal olarak ikiye ayrılan bu cezanın ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı son dakika haberleriyle takip ediliyor. Hadım yasası gelecek mi, ne demek, nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.10.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:35
HADIM YASASI SON DURUM 14 Ekim 2024 | Bakan Tunç duyurdu! Türkiye’ye hadım yasası gelecek mi?

Hadım Yasası son gelişmeleri Bakan Tunç'un açıklamalarından sonra takip ediliyor. Son günlerde yaşanan cinayet ve cinsel istismar olayları sonrası açıklamalarda bulunan Tunç, "hadım yasası gelecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. İşte hadım yasası son durum…

HADIM YASASI SON DURUM 14 Ekim 2024 | Bakan Tunç duyurdu! Türkiye’ye hadım yasası gelecek mi?

TÜRKİYE'DE HADIM YASASI ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MYK toplasında yargı reformunu MYK üyelerine arz ettiğini ifade eden Bakan Tunç, toplumda yaygın olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecekteki hedeflerin ele alındığını söyledi.

Cinsel suçlara ilişkin 'hadım yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.

HADIM YASASI SON DURUM 14 Ekim 2024 | Bakan Tunç duyurdu! Türkiye’ye hadım yasası gelecek mi?

TÜRKİYE'DE HADIM YASASI GELECEK Mİ?
"Cinsel suçlara ilişkin hadıma yönelik bir çalışma yapılması günümüzde mümkün mü?" sorusu üzerine Tunç, "Ceza İnfaz Kanunu'muzda önceki senelerde gündeme geldiğinde, o zaman Adalet Komisyonu üyesi olarak hatırlıyorum konuyu. Ceza İnfaz Kanunu'muzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun. Tabii orada uygulamayı geliştirecek şekilde belki mevzuatta yeni bir düzenleme yapılabilir." dedi.
Hadım yasası, Ceza İnfaz Kanunu'nda, mahkumların "tıbbi tedaviye" tabi tutulması hakim taktirine bırakılmış durumda.

HADIM YASASI SON DURUM 14 Ekim 2024 | Bakan Tunç duyurdu! Türkiye’ye hadım yasası gelecek mi?

Madde şöyle:
"188 inci madde hariç olmak üzere bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, aşağıdaki tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hâkimi tarafından karar verilir:
a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak
b) Tedavi amaçlı programlara katılmak"

HADIM YASASI SON DURUM 14 Ekim 2024 | Bakan Tunç duyurdu! Türkiye’ye hadım yasası gelecek mi?

HADIM EDİLMEK NE DEMEK?
"Hadım edilmek," bir kişinin üreme organlarının cerrahi bir işlemle çıkarılması veya işlevsiz hale getirilmesi anlamına gelir. Bu işlem genellikle testislerin alınması şeklinde uygulanır ve kişinin cinsel ve üreme yeteneğini kalıcı olarak kaybetmesine neden olur.

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