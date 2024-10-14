HADIM YASASI SON DURUM 14 Ekim 2024 | Bakan Tunç duyurdu! Türkiye'ye hadım yasası gelecek mi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar hakkında konuşmasının ardından hadım yasası gündeme gelen konulardan biri oldu. Bakan yaptığı açıklamayla "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi. Cerrahi ve kimyasal olarak ikiye ayrılan bu cezanın ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağı son dakika haberleriyle takip ediliyor. Hadım yasası gelecek mi, ne demek, nedir? İşte detaylar…