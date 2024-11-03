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Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır? Kim Millyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. Kim Milyoner Olmak ister yarışması 3 Kasım 2024 Pazar akşamı ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır?" sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 03.11.2024 23:34 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 23:37
Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır? Kim Millyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı…

Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır? Kim Millyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır?

A- SAMSUN

B- BURSA

C- ÇANAKKALE

D- EDİRNE

Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır? Kim Millyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

İşte cevap;

A- SAMSUN

Hangisinde Devlet Opera Balesi Müdürlüğü bulunmaktadır? Kim Millyoner Olmak İster 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Devlet Opera ve Balesi Resmi Sayfasında yer alan bilgiye göre 1949 yılından bu yana Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun'da faaliyetini sürdürmektedir.

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