Hatice Musaoğlu Müge Anlı’da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılan esrarengiz olay Kastamonu'da gerçekleşti. Bugün yaşanan yeni gelişme ile 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu tutuklandı.