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Hatice Musaoğlu Müge Anlı'da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılan '18 yıldır kayıp olan Hatice Musaoğlu olayı' hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ayrıca kayıp Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:26
Hatice Musaoğlu Müge Anlı’da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılan esrarengiz olay Kastamonu'da gerçekleşti. Bugün yaşanan yeni gelişme ile 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu tutuklandı.

Hatice Musaoğlu Müge Anlı’da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

KARDEŞLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER!

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler köyünde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin başvurması ile tekrar açıldı.

Hatice Musaoğlu Müge Anlı’da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi.

Hatice Musaoğlu Müge Anlı’da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

AYDIN MUSAOĞLU TUTUKLANDI

Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesi sonrasında Aydın Musaoğlu, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatice Musaoğlu Müge Anlı’da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Musaoğlu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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