Hatice Musaoğlu Müge Anlı’da gündeme getirilmişti: 18 yıllık sır cinayet çözüldü mü? Aydın Musaoğlu tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aydınlatılmaya çalışılan '18 yıldır kayıp olan Hatice Musaoğlu olayı' hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu annesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ayrıca kayıp Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışmalar sürüyor.
Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:26