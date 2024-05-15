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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! "Kafam yapboz gibiymiş..."

Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! "Kafam yapboz gibiymiş..."

19'dan fazla estetik operasyon geçirmiş Tayvanlı model, havaalanı tarayıcısından geçerken hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. İşte görenleri dehşete düşüren o görüntüler…

Giriş Tarihi: 15.05.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 15:55
Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! Kafam yapboz gibiymiş...

36 yaşındaki Fang Qiyuan, Frankenstein benzeri keşfini 1,3 milyondan fazla takipçisine gönderdiği bir Instagram gönderisinde yaşadıklarını anlattı.

Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! Kafam yapboz gibiymiş...

Kendini "plastik cerrahi fanatiği" olduğu söylenen Qiyuan, iki alın ameliyatı, beşi göz kapaklarında, beşi burnunda, ikisi çenesinde ve beş kez yüz onarımı için liposuction da dahil olmak üzere çeşitli kozmetik prosedürler nedeniyle 250.000 doların üzerinde para harcadığını bildirdi.

Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! Kafam yapboz gibiymiş...

Bir havaalanının güvenlik tarayıcısından geçmeye çalışırken makinenin sürekli uyarı vermesinin ardından alt dudağının hemen altında 1 inçlik bir cerrahi vida tespit edildi.

Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! Kafam yapboz gibiymiş...

Fang, sekiz yıl önce yaptırdığı "çene protezi" sırasında vidanın orada kaldığını düşünüyor.

Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! Kafam yapboz gibiymiş...

Ne yazık ki, bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında ortaya çıkan tek şey bu değildi.

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