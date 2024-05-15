Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! "Kafam yapboz gibiymiş..."

36 yaşındaki Fang Qiyuan, Frankenstein benzeri keşfini 1,3 milyondan fazla takipçisine gönderdiği bir Instagram gönderisinde yaşadıklarını anlattı. Kendini 'plastik cerrahi fanatiği' olduğu söylenen Qiyuan, iki alın ameliyatı, beşi göz kapaklarında, beşi burnunda, ikisi çenesinde ve beş kez yüz onarımı için liposuction da dahil olmak üzere çeşitli kozmetik prosedürler nedeniyle 250.000 doların üzerinde para harcadığını bildirdi. Bir havaalanının güvenlik tarayıcısından geçmeye çalışırken makinenin sürekli uyarı vermesinin ardından alt dudağının hemen altında 1 inçlik bir cerrahi vida tespit edildi. Fang, sekiz yıl önce yaptırdığı 'çene protezi' sırasında vidanın orada kaldığını düşünüyor. Ne yazık ki, bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında ortaya çıkan tek şey bu değildi. 'Beklenmedik bir şekilde burnumda da 'tırnaklar' olduğunu keşfettim' diyen Fang'in yanlışlıkla yüzüne piercing taktığı ortaya çıktı. Ayrıca fotoğraflarda çivilerden birinin dudağının biraz üzerinde aşağıya doğru olduğu ve diğerinin de burnunda olduğu görülüyor. 'Yüzüm yapboz gibi görünüyor!' diyen Fang, bu vidanın çıkarılması sökülmesi için randevu oldu. Very Well Health'e göre 'Çoğu durumda implantlar herhangi bir zarar vermeden vücudunuzda kalabilir Onların çıkarılması asla 'rutin' bakımın bir parçası olarak görülmemelidir.' Ancak doktorlar, 'ağrıya, tahrişe veya enfeksiyona' neden oluyorsa donanımın çıkarılmasına karar verebilir.