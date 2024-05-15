Havaalanında X-Ray beynindeki vidayı böyle buldu! "Kafam yapboz gibiymiş..."

Kendini "plastik cerrahi fanatiği" olduğu söylenen Qiyuan, iki alın ameliyatı, beşi göz kapaklarında, beşi burnunda, ikisi çenesinde ve beş kez yüz onarımı için liposuction da dahil olmak üzere çeşitli kozmetik prosedürler nedeniyle 250.000 doların üzerinde para harcadığını bildirdi.