Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Tunç'un açıklamasının ardından sınav tarihlerini bekleyen adaylar hız kesmeden konuyla ilişkin araştırmalara başladı. ÖSYM 2025 yılı sınav takviminde yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için başvuruların kısa süre içinde başlayacağı açıklandı. Peki, HMGS ve İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?