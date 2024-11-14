Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!

HGMS'ye, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden mezun olanlar ile yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olup, Türkiye'deki hukuk programlarına göre eksik dersleri tamamlayan ve denklik belgesi alan adaylar katılabilir. Hukuk fakültesi mezunları, hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına başvurabilmek, ayrıca avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek için bu sınavda başarılı olmalıdır.