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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Tunç'un açıklamasının ardından sınav tarihlerini bekleyen adaylar hız kesmeden konuyla ilişkin araştırmalara başladı. ÖSYM 2025 yılı sınav takviminde yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için başvuruların kısa süre içinde başlayacağı açıklandı. Peki, HMGS ve İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Giriş Tarihi: 14.11.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:37
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı tarihlerini kamuoyuyla paylaştı. Tunç'un açıklamasının ardından sınav tarihlerini bekleyen adaylar hız kesmeden konuyla ilişkin araştırmalara başladı. ÖSYM 2025 yılı sınav takviminde yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için başvuruların kısa süre içinde başlayacağı açıklandı. Peki, HMGS ve İdari Yargı Ön Sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI!

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan 2025-28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!

HMGS NEDİR?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HGMS), Türkiye'de hukuk fakültesinden mezun olan bireylerin hâkim adayı olabilmesi, avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmesi için 24 Ekim 2019 tarihinde 7188 sayılı kanun ile yürürlüğe giren bir ön eleme sınavıdır. Bu sınav, hukuk alanında mesleki kariyer yapmak isteyen adayların belirli bir bilgi seviyesini ve yeterliliğini ölçmeyi amaçlar.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!

HGMS'ye, Türkiye'deki hukuk fakültelerinden mezun olanlar ile yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olup, Türkiye'deki hukuk programlarına göre eksik dersleri tamamlayan ve denklik belgesi alan adaylar katılabilir. Hukuk fakültesi mezunları, hâkim ve savcı yardımcılığı sınavına başvurabilmek, ayrıca avukatlık ve noterlik stajına başlayabilmek için bu sınavda başarılı olmalıdır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman? HMGS 2025 yılında ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte? Bakan Tunç açıkladı!
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