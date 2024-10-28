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Son Dakika: İŞKUR 100.510 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi...için başvurular e-şube'de!

İŞKUR 100.510 personel alımı yapıyor. İllere göre açık işler listesi ve kontenjanları bilgisi esube.iskur.gov.tr adresinde yayında. 25.759 açık iş İlanı ile İstanbul ilk sırada yer alırken onu 6.478 ile Kocaeli takip ediyor. Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni, depo sevkiyat sorumlusu gibi yüzlerce seçenek için başvurular e-şube'den yapılıyor. İşte İŞKUR 100.510 işçi alımı başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:07
Son Dakika: İŞKUR 100.510 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi...için başvurular e-şube’de!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 100.510 personel alımı yapıyor. Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni için başvurular e-şube üzerinde başladı. Bu yıl 1.191.321 vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR istihdam sağlamaya devam ediyor. İşte, İŞKUR açık iş ilanları listesi ve başvuru ekranı…

Son Dakika: İŞKUR 100.510 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi...için başvurular e-şube’de!

Türkiye İş Kurumu, ekim ayı personel alım ilanlarını paylaştı. İŞKUR ekranı üzerinde alınan başvurularda temizlik görevlisinden güvenliğe, depo personelinden aşçıya, büro memurundan turizm ve otelcilik personeline kadar birçok branşta ve şehirde iş ilanı açıldı.

Son Dakika: İŞKUR 100.510 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi...için başvurular e-şube’de!

İŞKUR 100.510 PERSONEL ALIMI!

İŞKUR 100.510 personel alımını resmi internet sitesi üzerinde duyurdu. Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımlarında aranan şartlar değişiklik gösteriyor.

Son Dakika: İŞKUR 100.510 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi...için başvurular e-şube’de!

İş arayanlar kendilerine uygun ilanı bulmak ve uygun branşa yerleşmek için ister kişisel bilgilerine göre ilan araması yapabilir ister açık ilanlar içinden uygun işi seçebilir.

Son Dakika: İŞKUR 100.510 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi...için başvurular e-şube’de!

100 bini aşan personel alımında büro memuru, elektrikçi, şoför, servis elemanı, depo sevkiyat sorumlusu gibi pozisyonları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

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