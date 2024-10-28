Son Dakika: İŞKUR 100.510 personel alımı! Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi...için başvurular e-şube'de!

İŞKUR 100.510 personel alımı yapıyor. İllere göre açık işler listesi ve kontenjanları bilgisi esube.iskur.gov.tr adresinde yayında. 25.759 açık iş İlanı ile İstanbul ilk sırada yer alırken onu 6.478 ile Kocaeli takip ediyor. Elektrikçi, şoför, servis elemanı, temizlik görevlisi, çocuk gelişimci, güvenlik, aşçı yardımcısı, depo işçisi, büro memuru, bulaşıkçı, acil tıp teknisyeni, depo sevkiyat sorumlusu gibi yüzlerce seçenek için başvurular e-şube'den yapılıyor. İşte İŞKUR 100.510 işçi alımı başvuru ekranı...