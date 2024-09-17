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İŞKUR TYP kura sonuçları tıkla-sorgula: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...

İŞKUR her yıl Toplum Yararına Programı Kapsamında MEB bünyesinde çalışmak üzere, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. Haziran aynda başlanan alım sürecinde birçok ilde kura sonuçları ilan edilirken, gözler diğer illere çevrildi. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 2024 TYP kura sonucu sorgulama ekranı ve detayları!

Giriş Tarihi: 17.09.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 08:11
İŞKUR TYP kura sonuçları tıkla-sorgula: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımlar devam ederken, aynı zamanda da sürecin tamamlandığı illerde sonuçlar ilan ediliyor. Bu noktada başvuruda bulunan adaylar TYP kura sonuçları için bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden duyuruları takip ediyor. Peki, 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...

İŞKUR TYP kura sonuçları tıkla-sorgula: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

İŞKUR TYP kura sonuçları tıkla-sorgula: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...

İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel başvuruları bazı illerde tamamlanırken, bazı illerde de başvuru süreci halen devam ediyor.

Başvuruda bulunan adayların uygunluk durumlarını da gözeterek kura çekilişine başlayan MEB, pek çok ilde TYP kura sonuçları için isim listesi yayımlamaya devam ediyor.

İŞKUR TYP kura sonuçları tıkla-sorgula: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

İŞKUR TYP kura sonuçları tıkla-sorgula: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...

Örneğin; Adıyaman'da kura çekimi sonuçları ilçe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

İşte, İŞKUR TYP başvurularında açıklanan illerin sonuçları ve isim listeleri;

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