İŞKUR TYP kura sonuçları tıkla-sorgula: 2024 TYP İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı? İşte, açıklanan iller listesi...
İŞKUR her yıl Toplum Yararına Programı Kapsamında MEB bünyesinde çalışmak üzere, okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları gerçekleştiriyor. Haziran aynda başlanan alım sürecinde birçok ilde kura sonuçları ilan edilirken, gözler diğer illere çevrildi. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 2024 TYP kura sonucu sorgulama ekranı ve detayları!
Giriş Tarihi: 17.09.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 08:11