İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul’da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesine istinaden İstanbul Valiliği açıklamasıyla İstanbul'da ders saatleri değişti. 34 ilçede ikili eğitim yapan okullarda ders saatleri düşürüldü. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması "konulu yazı gönderilmişti. Yapılan düzenlemeyle mega kentte 34 ilçede ders saatlerinde değişiklik yapılacak. Öğrenciler okul saatlerinin kısalıp kısalmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul'da ders saatleri değişti mi, ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?