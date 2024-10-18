İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul’da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE GENELGE!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 81 ile "Okul ve Ders Saati Uygulaması" temalı genelge gönderildi.

Genelgede ilk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.