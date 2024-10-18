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İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul'da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı genelgesine istinaden İstanbul Valiliği açıklamasıyla İstanbul'da ders saatleri değişti. 34 ilçede ikili eğitim yapan okullarda ders saatleri düşürüldü. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması "konulu yazı gönderilmişti. Yapılan düzenlemeyle mega kentte 34 ilçede ders saatlerinde değişiklik yapılacak. Öğrenciler okul saatlerinin kısalıp kısalmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul'da ders saatleri değişti mi, ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

Giriş Tarihi: 18.10.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:46
İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul’da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

İstanbul'da 34 ilçede ders saatlerinin değiştirilmesine karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgeye istinaden yapılan düzenleme Valilik tarafınca duyuruldu. Mega kentte ikili eğitim yapan okullarda ders sürelerinde değişm yapılacak. Peki İstanbul'da ders saatleri değişti mi? İşte yeni okul saatleri 2024...

İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul’da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, KAÇ DAKİKA OLDU?
MEB genelgesine istinaden İstanbul Valiliği, 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini 40 dakikadan 35 dakikaya indirdi.

İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul’da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi.

Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul’da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

OKUL SAATLERİ KISALDI MI?

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla ders saatleri uygulamasına istinaden yayımlanan genelgeye göre sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim veren okullarda ders saatleri 35 dakikaya indirilirken okul başlama saati ise valiliklere bırakıldı.

İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2024? Valilik açıkladı! İstanbul’da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE GENELGE!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 81 ile "Okul ve Ders Saati Uygulaması" temalı genelge gönderildi.

Genelgede ilk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

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