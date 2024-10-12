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UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta Karadağ karşısında 1-0 galibiyet elde etti. Bu Türkiye'nin lige 2. galibiyeti. Millilerin bir de beraberliği bulunuyor. Sırada İzlanda rövanşı var. İzlanda - Türkiye karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Evine oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Türkiye, aynı performansı deplasmanda da göstermek istiyor. Peki; İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi...

Giriş Tarihi: 12.10.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 23:55
UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihleri gündemdeki yerini aldı. Grupta liderliğini koruyan Milli Takım bir kez daha galibieti bulmak için sahada olacak. Araştırmalar hız kazanırken karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Sırada teknik adam Montella'nın ilk 11 kararı var. Peki; İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE LİDERLİĞİNİ KORUDU!

Galler beraberliği ve İzlanda galibiyeti ardından Samsun'da Karadağ'ı ağırlayan A Milli Takım 1-0 galibiyetle grup liderliğini korudu. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan Türkiye sıradaki karşılaşmasında yeniden İzlanda karşısında olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar B Ligi İzlanda Türkiye karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 21.45'te başlayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maç şifresiz olarak TV8 ekranlarından yayımlanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

14 Ekim: İzlanda - Türkiye

16 Kasım: Türkiye - Galler

19 Kasım: Karadağ - Türkiye

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