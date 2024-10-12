UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta Karadağ karşısında 1-0 galibiyet elde etti. Bu Türkiye'nin lige 2. galibiyeti. Millilerin bir de beraberliği bulunuyor. Sırada İzlanda rövanşı var. İzlanda - Türkiye karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında yerlerini almaya hazırlanıyor. Evine oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Türkiye, aynı performansı deplasmanda da göstermek istiyor. Peki; İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi...