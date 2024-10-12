UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihleri gündemdeki yerini aldı. Grupta liderliğini koruyan Milli Takım bir kez daha galibieti bulmak için sahada olacak. Araştırmalar hız kazanırken karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Sırada teknik adam Montella'nın ilk 11 kararı var. Peki; İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?