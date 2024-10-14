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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? İşte beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve gündemi

Kabine Toplantısı, son olarak 30 Eylül tarihinde gerçeklemiş ve gündeminde İsrail'in Lübnan'a olan saldırıları yer almıştı. Ülkemizin ekonomik, siyasal ve sosyal meselelerinin görüşüldüğü Bakanlar Kurulu Toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşiyor. Son günlerde yaşanan kadına şiddet ve cinayet olayları, İsrail'in Ortadoğu'da açtığı savaş gündem maddelerinin başında yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gündeminde neler var? İşte, 14 Ekim 2024 Bakanlar Kurulu gündemi

Giriş Tarihi: 14.10.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:34
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? İşte beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve gündemi

Son olarak 30 Eylül tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı. İki haftada bir olacak şekilde Başkan Erdoğna'ın liderliğinde gerçekleşen toplantının tarihi belli oldu. Bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulunun gündeminde ülkemizde son günlerde yaşanan şiddet ve cinayet olayları, İsrail'in Ortadoğu'da açtığı savaş, ekonomik meselelerin gündemi oluşturması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gündeminde neler var?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? İşte beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve gündemi

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bakanlar Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında ayda iki kez olacak şekilde toplanıyor.

Yeni Kabine Toplantısı tarihi netleşti. Kabine, iki haftalık aranın ardından 14 Ekim Pazartesi günü bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 15.00'te başlaması ön görülüyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? İşte beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve gündemi

KABİNE GÜNDEMİ
Kabinenin gündeminde; kadına yönelik şiddetle mücadele, ekonomi ve İsrail'in Gazze'ye saldıları, Lübnan gibi ülke gündemi, ve dış politikaya dair maddelerin yer alması beklenenler arasında.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? İşte beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve gündemi

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE
Bir başka konu da art arda gelen kadın cinayetleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir sunum yapacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Meclis gündemine gelmesi beklenen yasaların yanı sıra asayiş, güvenlik, toplumsal huzur bağlamında atılacak adımlar da kabine de değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? İşte beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve gündemi

EKONOMİ

Ekonomi de kabinenin sürekli takibinde olduğu bir başlık. Yüzde 40'lık enflasyon hedefinin tutturulması için alınacak ek tedbirler, emeklileri, dar gelirlinin alım gücünün yükseltilmesi için atılacak adımlar kabinede masaya yatırılacak.

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