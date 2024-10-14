Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemde neler var? İşte beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi ve gündemi

Kabine Toplantısı, son olarak 30 Eylül tarihinde gerçeklemiş ve gündeminde İsrail'in Lübnan'a olan saldırıları yer almıştı. Ülkemizin ekonomik, siyasal ve sosyal meselelerinin görüşüldüğü Bakanlar Kurulu Toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşiyor. Son günlerde yaşanan kadına şiddet ve cinayet olayları, İsrail'in Ortadoğu'da açtığı savaş gündem maddelerinin başında yer alacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta gündeminde neler var? İşte, 14 Ekim 2024 Bakanlar Kurulu gündemi