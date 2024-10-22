  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

Kamu personel alımına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamuya alınacak personel alım ilanları yayımlandı. İş arayan ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Çeşitli kademe ve kadrolarda görevlendirilmek üzere yapılacak alımlara ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, kamu personel alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:43
KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

Kamu personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanlarını yakından takip ediyor. Askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi çeşitli kadrolara alım gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından, başvuru şartları ve tarihleri gündeme geldi. İşte, 2024 kamu personeli alımlarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

KAMUYA PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli olmak isteyenler için Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Kamunun çeşitli kademlerinde görevlendirilmek üzere ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştirilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kamu personel alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek başvuru işlemleri ile ilgili ayrıntıları görüntüleyebilirler.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu personel alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan tüm ilanlar bölümünden başvuruda bulunmak istedikleri ilanı seçerek aranılan başvuru şartlarını görüntüleyebilirler.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

KAMU PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLANLAR VE TARİHLERİ BELLİ OLDU!

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

SON DAKİKA SON DAKİKA