KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru koşulları neler?

Kamu personel alımına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kamuya alınacak personel alım ilanları yayımlandı. İş arayan ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Çeşitli kademe ve kadrolarda görevlendirilmek üzere yapılacak alımlara ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, kamu personel alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?