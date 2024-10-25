KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zabıta, memur, sözleşmeli işçi, uzman yardımcısı...

HAFTA SONU TATİLİ VE YILDA İKİ KERE ZAM

Kamuda memur ya da sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, yılda iki kez maaş artışı alabiliyorlar. Nöbet veya vardiya sistemi dışında çalışanlar, hafta sonları izin yapabilmekte ve hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında çalışma imkanı buluyorlar. Ayrıca, vardiya veya nöbeti olmayan personeller resmi tatillerde ücretli izin hakkına sahipler. En düşük memur maaşı ise 40 bin lira seviyesine yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra, mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar sosyal tesislerden yararlanma hakkına da sahip, bu hak aileleriyle birlikte kullanılabiliyor. Memuriyette, disipline aykırı suçlar işlenmediği sürece işten çıkarılma durumu söz konusu olmuyor.