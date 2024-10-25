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KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zabıta, memur, sözleşmeli işçi, uzman yardımcısı...

Kamu personeli alımına dair başvuru tarihleri 2024 yılı için memur adayları tarafından mercek altına alındı. Devlet kurumları, çeşitli alanlarda personel alımları gerçekleştirmekte ve bu konuda ilanlar yayınlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli alım ilanlarını duyurdu. Alım süreçleri, kurumların ihtiyaçlarına ve belirlenen kriterlere göre şekilleniyor. Peki, kamu personel alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak, başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 25.10.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 08:12
KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zabıta, memur, sözleşmeli işçi, uzman yardımcısı...

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım İlanları'nı yayımladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyenler arasında askeri personel, öğretim üyeleri, işçiler, zabıtalar, memurlar ve sözleşmeli personel gibi birçok farklı kadro bulunuyor. Bu nedenle adaylar, hangi kurumların alım yapacağını ve başvuru süreçlerini detaylı bir şekilde araştırıyor. Peki, kamu personeli alım başvuruları ne zaman yapılacak ve hangi kurumlar alım gerçekleştirecek?

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zabıta, memur, sözleşmeli işçi, uzman yardımcısı...

HAFTA SONU TATİLİ VE YILDA İKİ KERE ZAM

Kamuda memur ya da sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, yılda iki kez maaş artışı alabiliyorlar. Nöbet veya vardiya sistemi dışında çalışanlar, hafta sonları izin yapabilmekte ve hafta içi 08:30 ile 17:00 saatleri arasında çalışma imkanı buluyorlar. Ayrıca, vardiya veya nöbeti olmayan personeller resmi tatillerde ücretli izin hakkına sahipler. En düşük memur maaşı ise 40 bin lira seviyesine yükselmiş durumda. Bunun yanı sıra, mesai, ek ödeme, destek ve yardımlarla birlikte bazı memurlar sosyal tesislerden yararlanma hakkına da sahip, bu hak aileleriyle birlikte kullanılabiliyor. Memuriyette, disipline aykırı suçlar işlenmediği sürece işten çıkarılma durumu söz konusu olmuyor.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zabıta, memur, sözleşmeli işçi, uzman yardımcısı...

PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu personeli olmak isteyenler için Kamu Personeli Alım İlanları'nı kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Kamunun çeşitli kademlerinde görevlendirilmek üzere ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştirilecek.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zabıta, memur, sözleşmeli işçi, uzman yardımcısı...

KAMU PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

33 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 22 Ekim - 5 Kasım)

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

18 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

2 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

4 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

5 ÖĞRETİM ELEMANI ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

16 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

28 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 5 Kasım)

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: Kamu personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Zabıta, memur, sözleşmeli işçi, uzman yardımcısı...

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

8 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ekim - 4 Kasım)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

1 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

1 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 21 Ekim - 25 Ekim)

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