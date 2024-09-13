MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, en yeni kısa-uzun Kandil mesajları ve sözleri
Yılın son kandili olan mevlit kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu anlamlı günde Müslümanlar, dualı, ayetli, hadisli, resimli Kandil mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Sosyal medya mecraları başta olmak üzerek kandil mesajları paylaşmak isteyen kişiler Mevlid Kandili mesajları ve sözleri görselleriyle birlikte araştırıyor. İşte, Dualı, Ayetli, Hadisli, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:42