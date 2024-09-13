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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, en yeni kısa-uzun Kandil mesajları ve sözleri

Yılın son kandili olan mevlit kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bu anlamlı günde Müslümanlar, dualı, ayetli, hadisli, resimli Kandil mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Sosyal medya mecraları başta olmak üzerek kandil mesajları paylaşmak isteyen kişiler Mevlid Kandili mesajları ve sözleri görselleriyle birlikte araştırıyor. İşte, Dualı, Ayetli, Hadisli, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:42
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, en yeni kısa-uzun Kandil mesajları ve sözleri

İslam alemi için en önemli ve değerli günlerden olan Mevlid Kandili'nin idrak edileceği gecede Kandil mesajları paylaşımları başlıyor. Bu anlamlı gecede ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, sevdiklerini de unutmuyor. Bu özel gecenin anlam ve önemini Mevli kandili mesajlarıyla sevdikleriyle paylaşıyor. İşte, Sabah.com.tr aracılığıyla Mevlid Kandili mesajları ve sözleri...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, en yeni kısa-uzun Kandil mesajları ve sözleri

2024 EN GÜZEL RESİMLİ KANDİL MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, en yeni kısa-uzun Kandil mesajları ve sözleri

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, en yeni kısa-uzun Kandil mesajları ve sözleri

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 RESİMLİ: Dualı, Ayetli, Hadisli, en yeni kısa-uzun Kandil mesajları ve sözleri

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

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