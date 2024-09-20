KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

Kara Ağaç Destanı her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizi Anadolu topraklarında yaşanan iyilik-kötülük, varlık-yokluk tezatlıklarını hikayesiyle harmanlayarak izleyeciyle sunan dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar araştırılıyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi için yeni bölüm bekleniyor. İşte TRT1 ile Kara Ağaç Destanı 17.bölüm canlı kesintisiz izle ekranı