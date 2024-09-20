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KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

Kara Ağaç Destanı her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizi Anadolu topraklarında yaşanan iyilik-kötülük, varlık-yokluk tezatlıklarını hikayesiyle harmanlayarak izleyeciyle sunan dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar araştırılıyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi için yeni bölüm bekleniyor. İşte TRT1 ile Kara Ağaç Destanı 17.bölüm canlı kesintisiz izle ekranı

Giriş Tarihi: 20.09.2024 21:03 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:05
KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

Yeni sezonuyla ekranlara dönen Anadolu coğrafyasındaki zorlu koşulları anlatan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Başrollerinde birçok usta ismi buluşturan hikayede Ömer ve Kadir Celal Ağa'nın peşindedir. Peki bundan sonra ne olacak? İşte Kara Ağaç Destanı yeni bölüm canlı izle ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE EKRANI

Kara Ağaç Destanı dizisi 17. Bölümüyle TRT 1 ekranlarında. Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Asiye ve Naile'den hesap sormak isteyen Celal Ağa, onları sığındıkları Durdu Ana'nın konağından çıkarmak için bir oyun oynar. Asiye'yi konağa getirmeyi başaran Celal Ağa, onunla derin bir yüzleşmeye girer. Asiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

Ömer, Celal Ağa'nın yaptığı haksızlıkların bedelini ödemesini ister. Savcı ile görüşen Ömer, Celal Ağa ile ilgili bir delil bulmak zorundadır

KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

Ömer, Gülnaz'dan Kadri'nin yaşadığını öğrenir. Kadri'yi ikna etmekten başka çaresi yoktur. Celal Ağa, Ömer'in Kadri'nin peşinde olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

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