KARA AĞAÇ DESTANI 17.BÖLÜM İZLE HD | TRT 1 ile Kara Ağaç Destanı yeni bölümü canlı, kesintisiz izle ekranı

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Asiye ve Naile'den hesap sormak isteyen Celal Ağa, onları sığındıkları Durdu Ana'nın konağından çıkarmak için bir oyun oynar. Asiye'yi konağa getirmeyi başaran Celal Ağa, onunla derin bir yüzleşmeye girer. Asiye için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır