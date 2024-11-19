KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | osym.gov.tr ile KPSS 2024/2 memur atamaları ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS merkezi atama 2024 takvimi memur adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak KPSS 2024/2 tercih kılavuzu kamu kurum ve kuruşlarında çalışmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Atama işlemleri adayların elde ettikleri KPSS puanlarına ve ÖSYM tarafından tercih kılavuzunda açıklanacak şartlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2024 merkezi atama ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, ÖSYM KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?