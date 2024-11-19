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KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | osym.gov.tr ile KPSS 2024/2 memur atamaları ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS merkezi atama 2024 takvimi memur adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak KPSS 2024/2 tercih kılavuzu kamu kurum ve kuruşlarında çalışmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Atama işlemleri adayların elde ettikleri KPSS puanlarına ve ÖSYM tarafından tercih kılavuzunda açıklanacak şartlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, KPSS 2024 merkezi atama ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, ÖSYM KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:59
KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | osym.gov.tr ile KPSS 2024/2 memur atamaları ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme'yi dört gözle bekliyor. Tercih işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuz doğrultusunda https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Peki, KPSS 2024 merkezi atama ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak, ÖSYM KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | osym.gov.tr ile KPSS 2024/2 memur atamaları ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMALAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen memur adaylarının KPSS sonuçları doğrultusunda yapılan merkezi yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından ilan edildi. Yayımlanan takvimde yer alan bilgilere göre KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | osym.gov.tr ile KPSS 2024/2 memur atamaları ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuz henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | osym.gov.tr ile KPSS 2024/2 memur atamaları ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ATAMA BAŞVURU EKRANI
2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştilecek. Tercih işlemlerini gerçekleştirecek memur adaylarının yayımlanan kılavuz bilgilerini dikkatle incelemesi büyük önem taşımaktadır.

KPSS MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024 | osym.gov.tr ile KPSS 2024/2 memur atamaları ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS 50,55,60,61,63,65,70,75,80 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

Geçtiğimiz haftalarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS merkezi atama puanları kadro ve şehirlere göre değişkenlik göstermektedir. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

KPSS MERKEZİ ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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