KPSS ön lisans 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girerim? KPSS ön lisans atama ve taban puanları 2024 sorgulama

KPSS ön lisans atama puanları 2024 tercih işlemlerini gerçekleştirmeye hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumuna giren adaylar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM tarafından ilan edilecek tercih takvimini ve kılavuzunu beklemeye koyuldu. Ön lisans mezunu adaylar kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleştirilmelerinin gerçekleştirilebilmesi adına nihai listeyi hazırlayabilmek adına beklemeye koyuldu. Peki KPSS ön lisans 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla hangi kuruma girerim atanırım? İşte KPSS ön lisans taban puanları