KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans atama puanları adayların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafında sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasından sonra 2 yıllık mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak ve memur olmak için tercih listesi hazırlamaya başladı. Atama puanlarının ışığında 2024 yılı kadrolarına başvuru yapmak üzere sınav puanlarını kullanacaklar. Ön lisans oturumuna ait sınav puanlarının 2 yıllık geçerliliği bulunuyor. Puan türüyle üniversiteler, belediyeler, enstitüler ve bakanlıklar gibi kamu bünyesinde yer alan kurumlara alım yapılacak. Peki KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma yerleşilir? İşte KPSS ön lisans taban puanları