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KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans atama puanları adayların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafında sınav sonuçlarının adayların erişimine açılmasından sonra 2 yıllık mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak ve memur olmak için tercih listesi hazırlamaya başladı. Atama puanlarının ışığında 2024 yılı kadrolarına başvuru yapmak üzere sınav puanlarını kullanacaklar. Ön lisans oturumuna ait sınav puanlarının 2 yıllık geçerliliği bulunuyor. Puan türüyle üniversiteler, belediyeler, enstitüler ve bakanlıklar gibi kamu bünyesinde yer alan kurumlara alım yapılacak. Peki KPSS Ön lisans 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma yerleşilir? İşte KPSS ön lisans taban puanları

Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:37
KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans oturumu için tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Memur olmak isteyen adaylar tercih listelerini oluşturarak kamu kurumlarındaki kadrolara yerleştirmeleri yapılacak. İşte KPSS ön lisans taban puanları

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 YAYINDA MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Dolayısıyla alım yapılacak kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmek gerekiyor.

Örneğin Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü son yapılan alımlarda Balıkesir Taşra alımı için yapılan alımda en küçük puanı 73,65250 olarak belirlemişti. Aynı alımda benzer kurum Kütahya Taşra ili alımı için taban puanı 73,03029 olarak açıkladı.

Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?

Sınavın zorluk kolaylık derecesine göre, alım yapılacak kadroların bölümlerine ve şehirlere göre alım yapılan puanlar değişkenlik göstermektedir.

KPSS Önlisans sınavına katılan adayların KPSS P93 puanı hesaplanmaktadır. KPSS Önlisans puanıyla polislik başvurusu yapmaya hazırlanan adayların sınavdan en az 65 puan almaları gerekmektedir.

KPSS Önlisans puanıyla astsubaylık için başvuru yapacakların ise en düşük 60 puan almaları öngörülüyor.

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | KPSS ön lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?

KPSS P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P93, önlisans mezunları için Kamu Personel Seçme Sınavı'nda hesaplanan bir puan türüdür. Bu puan, özellikle kamu kurumlarına yerleşmek isteyen önlisans mezunlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

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