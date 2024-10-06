KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, atanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaöğretim atama puanları adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen ortaöğretim seviyesinde atamalar P94 puan türüyle yapılacak. Uygun puanlarla istedikleri kurumlara yerleştirmeleri gerçekleştirilecek öğrenciler listelerini hazırlamak için puan sıralamasını araştırıyor. Peki KPSS Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma yerleşilir? İşte KPSS Ortaöğretim taban puanları