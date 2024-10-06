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KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, atanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim oturumu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ortaöğretim atama puanları adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen ortaöğretim seviyesinde atamalar P94 puan türüyle yapılacak. Uygun puanlarla istedikleri kurumlara yerleştirmeleri gerçekleştirilecek öğrenciler listelerini hazırlamak için puan sıralamasını araştırıyor. Peki KPSS Ortaöğretim 55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye, hangi kuruma yerleşilir? İşte KPSS Ortaöğretim taban puanları

Giriş Tarihi: 06.10.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 11:41
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, atanır?

KPSS ortaöğretim tercihlerinin başlaması beklenirken taban ve atama puanları gündemde yer alıyor. Adaylar KPSS ortaöğretim puanlarıyla kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleştirilecek. Ortaöğretim seviyesinde tercih yapacaklar P94 puanıyla işlemlerini gerçekleştirecek. İşte KPSS ortaöğretim taban puanları

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, atanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, atanır?
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, atanır?
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.
Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibariyle sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir, atanır?
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELER ALIM YAPIYOR?
KPSS ortaöğretim puanıyla her yıl farklı kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda alım yapabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda aşağıdaki kamu kurumları KPSS ortaöğretim puanlarıyla alım gerçekleştirilmişti.
Sağlık Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
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