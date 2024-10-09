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KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru puanları: ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

KPSS infaz memuru puanları adayların gündeminde yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçlarının ardından sınava giren lise mezunu adaylar gardiyan olabilmek taban puanlarını araştırmaya başladı. Lise mezunu adayların yerleştirme işlemlerinde P94 puanları etkili oluyor. ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir? İşte KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru puanları

Giriş Tarihi: 09.10.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:41
KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru puanları: ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

KPSS ortaöğretim gardiyan puanları gündemde. Kamu Personeli Seçme Sınavına giren lise mezunu adaylar gardiyan olabilmek için taban puanlarını sorgulanıyor. Tercihlerin başlamasından sonra işlemlerini gerçekleştirecek adaylar için infaz koruma memuru puanları araştırılıyor. ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru puanları: ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru puanları: ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

KPSSP94 PUANI NEDİR?
P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür.

KPSS P94 puan türüyle adaylar iki yıl boyunca tercih yapabilir.

KPSS ortaöğretim (lise) sınavı çift yıllarda yapıldığından önümüzdeki yıl sınav düzenlenmeyecek. KPSS ortaöğretim sınavı 2026 yılında organize edilecek.

KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru puanları: ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylara yer vereceğiz.

KPSS ortaöğretim infaz koruma memuru puanları: ÖSYM tercih kılavuzuyla gardiyan olmak için kaç puan gerekir?
GARDİYAN OLMAK ŞARTLARI NELER?
2023 yılında Adalet Bakanlığı tarafından infaz koruma memuru alımı başvuru şartları şöyleydi;a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
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