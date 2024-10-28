KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI YENİ LİSTE 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

KPSS ortaöğretim taban puanları 2024 için araştırmalar yoğunluk kazandı. 15 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS ortaöğretim taban ve atama puanları için araştırmalar arama motorları üzerinde başladı. Adaylar KPSS ortaöğretim puanlarıyla kamu kurumlarının açtıkları kadrolara başvuru yapabiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, 2024 KPSSP94 puanıyla alım yapan kurumların listesi...