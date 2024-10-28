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KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI YENİ LİSTE 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

KPSS ortaöğretim taban puanları 2024 için araştırmalar yoğunluk kazandı. 15 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS ortaöğretim taban ve atama puanları için araştırmalar arama motorları üzerinde başladı. Adaylar KPSS ortaöğretim puanlarıyla kamu kurumlarının açtıkları kadrolara başvuru yapabiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte, 2024 KPSSP94 puanıyla alım yapan kurumların listesi...

Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:06
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI YENİ LİSTE 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

KPSS ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir merak ediliyor. Ortaöğretim KPSS puanlarıyla alım yapan kurumları merak eden adaylar gözlerini KPSSP94 puanıyla alım yapan kurumların listesine çevirdi. Peki KPSS Ortaöğretim taban puanları 2024 açıklandı mı, kaç puanla memur olunur? İşte, KPSS ortaöğretim atama puanları ve tüm detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI YENİ LİSTE 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin en küçük ve en yüksek puanlar ÖSYM tarafından erişime açılmıştı.

Yapılacak her atama için kurumların atama ve taban puanları farklılık gösteriyor. Son yapılan alımlarda taban puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI YENİ LİSTE 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS ortaöğretim en düşük ve en yüksek atama puanları illere ve açılan kadrolara göre farklılık gösteriyor

ÖSYM son olarak KPSS Ortaöğretim seviyesinde yapılan bazı kurumların taban ve tavan puanlarını açıklamıştı.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI YENİ LİSTE 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI YENİ LİSTE 2024: KPSS Ortaöğretim 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir?

KPSS B GRUBU KADRO NEDİR?
Kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Adayların, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ce gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine başvuru tarihi itibarıyla sınava girdikleri öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.

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