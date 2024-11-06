KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TARİHLERİ 2024: osym,gov.tr ile KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayında mı?

2024 yılının son aylarına girilmesiyle beraber KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Lise mezunu adayların, kamuya alınacak personel için tercihlerini yapabilmeleri adına, KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, yerleştirme işlemlerinde kullanılacak kadro dağılımları, branş kontenjanları ve kurumların belirlediği taban puanlar gibi bilgileri göz önünde bulundurarak, aldıkları puanlara göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim tercih süreci ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı?