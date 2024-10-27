KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH TAKVİMİ VE ATAMA PUANLARI 2024: ÖSYM ile KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçlarının erişime açılmasının ardından lise mezunu adaylar tercihlerini gerçekleştirebilmek adına ÖSYM duyurularını takip ediyor. Kamu kurumlarının uygun pozisyonlarında memur olarak görev almak isteyen vatandaşlar ortaöğretim taban puanları doğrultusunda tercih listelerini hazırlayacaklar. Kılavuzun ve takvimin ilan edilmesiyle birlikte süreç başlamış olacak. Gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? İşte KPSS ortaöğretim atama puanları 2024