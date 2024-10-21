Düşük KPSS puanı (50-55-60-65-70) olanlar nereye atanabilir? KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans atama ve taban puanları

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, düşük KPSS puanı ile alım yapan kurum ve kuruluşları mercek altına alırken, atama ve taban puanları listesini de yakın takibe aldı. Bu noktada KPSS puanı 50-55-60-65-70 olan adaylar için memur personel alımı ilanları geçtiğimiz yıllar da göz önüne alınarak listeleniyor. Peki, KPSS puanı 50-55-60-65-70 olanlar nereye atanabilir? İşte, KPSS Ortaöğretim, Lisans ve Ön Lisans atama ve taban puanları...