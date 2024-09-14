KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de!
KPSS Lisans (Alan Bilgisi, ÖABT, GK-GY) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilmişti. Bu kapsamda puanları belli olan adaylar, KPSS tercih takvimine odaklandı. KPSS tercih sürecine dair detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 14.09.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:25