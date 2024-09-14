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KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de!

KPSS Lisans (Alan Bilgisi, ÖABT, GK-GY) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilmişti. Bu kapsamda puanları belli olan adaylar, KPSS tercih takvimine odaklandı. KPSS tercih sürecine dair detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de!

Giriş Tarihi: 14.09.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:25
KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de!

Memur olabilme hayaliyle KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans tercih kılavuzu ile birlikte tercih sürecine odaklandı. Peki, KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? İşte, ÖSYM açıklamaları ve detaylar...

KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de!

2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de!

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de!

KPSS P1 PUANI İLE ALIMI YAPAN KURUMLAR
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de!

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

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