KPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de!

Memur olabilme hayaliyle KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans tercih kılavuzu ile birlikte tercih sürecine odaklandı. Peki, KPSS Lisans tercih kılavuzu hangi tarihte yayınlanacak, tercihler ne zaman? İşte, ÖSYM açıklamaları ve detaylar...