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KPSS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

ÖSYM ile 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim seviyelerinde sonuçların ilan edilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak, memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS tercih listelerini hazırlamaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavında ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirildiğinden adaylar sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren bu puanlarıyla 2 yıl boyunca kamu ilanlarına puanlarıyla başvurularını gerçekleştirilebilecek. Peki, KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim tercihleri ne zaman?

Giriş Tarihi: 13.10.2024 17:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 17:10
KPSS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen lisans,ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih listelerini hazırlayacak adaylar kılavuzu beklemeye başladı. KPSS tercih işlemleri ÖSYM ekranından gerçekleştirilecek. Peki, KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS 2024 Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde detaylara yer vereceğiz.

KPSS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 KPSS Ön lisans tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylara tercih sürecinde yol gösterecek.

KPSS ön lisans tercih takviminin önümüzdeki ay (ekim) içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tercih kılavuzu paylaşılacak. Kılavuz genellikle tercihlerin başladığı gün erişime açılıyor.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans tercih kılavuzunda alım yapılacak kamu kurumlarının kontenjanları, özel ve genel şartları ile diğer detaylar yer alacak.

Kurumların talep ettiği özel ve genel şartları sağlayan adaylar tercih yapabilecek. Tercih süreci sona erdikten sonra yerleştirmeler gerçekleştirilecek.

KPSS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NE OLUNUR?
2024 KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler geçtiğimiz yılın KPSS taban ve tavan puanlara çevrildi.
Geçmiş yıllardaki taban ve tavan puanları sayesinde, adaylar bu sene yapacakları bölüm tercihleri öncesi fikir sahibi olabilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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