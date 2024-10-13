KPSS TERCİH TAKVİMİ: ÖSYM ile KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

ÖSYM ile 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim seviyelerinde sonuçların ilan edilmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak, memur olmak isteyen vatandaşlar KPSS tercih listelerini hazırlamaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavında ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir gerçekleştirildiğinden adaylar sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren bu puanlarıyla 2 yıl boyunca kamu ilanlarına puanlarıyla başvurularını gerçekleştirilebilecek. Peki, KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim tercihleri ne zaman?