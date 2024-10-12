KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Lisans, ön lisans ve lise seviyesinde düzenlenen ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar, sınav sonucuna göre tercih yapabilecek. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir, KPSS Lisans sınavı her yıl yapılır. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olur. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!