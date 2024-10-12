  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Lisans, ön lisans ve lise seviyesinde düzenlenen ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, kamu kurumlarında memur olmayı hedefleyen adaylar, sınav sonucuna göre tercih yapabilecek. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir, KPSS Lisans sınavı her yıl yapılır. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınav puanları 2 yıl boyunca geçerli olur. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:52
KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans tercih takvimi araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar, aldıkları puan doğrultusunda kontenjan ve taban puanları ile birlikte tercih yapabilecek. KPSS tercihleri ile birlikte adayların yerleşebilecekleri kurum ve kuruluşlar da merak konusu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön LisanS ve Ortaöğretim tercih tarihleri belli oldu mu?

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu kurumları ihtiyaçları doğrultusunda her yıl belirli sayıda memur alımı gerçekleştiriyor. Alım yapılacak kadroların kontenjanı için ÖSYM'ye bilgilendirme yapılırken kılavuz hazırlanıyor.

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim tercihleri için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzu yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri belli olacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

2024 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

Ancak 2024 KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2024 ÖSYM Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim tercih tarihleri!

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tercih kılavuzu paylaşılacak. Kılavuz genellikle tercihlerin başladığı gün erişime açılıyor.

KPSS ortaöğretim, lisans ve ön lisans tercih kılavuzunda alım yapılacak kamu kurumlarının kontenjanları, özel ve genel şartları ile diğer detaylar yer alacak.

Kurumların talep ettiği özel ve genel şartları sağlayan adaylar tercih yapabilecek. Tercih süreci sona erdikten sonra yerleştirmeler gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA