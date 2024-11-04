KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, borçlarını 60 aya kadar taksitlendirme fırsatına sahip olacak. Yapılandırma için başvuruların, borcun oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekiyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme oranlarında da güncellemeler yaptı. Peki, kredi kartı borçlarını 60 ay taksitlendirmek için hangi adımlar izlenmeli, şartları neler?