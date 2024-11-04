KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

Kredi kartı borcu yapılandırma işlemleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Kasım ayıyla birlikte bu konu, ekonomik gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için önemli bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Bu düzenlemeye göre, biriken borçların 60 aya kadar yapılandırılması mümkün hale gelecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır, başvurular ne zaman alınacak, yapılandırma için gerekli şartlar neler?