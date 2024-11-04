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KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

Kredi kartı borcu yapılandırma işlemleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle Kasım ayıyla birlikte bu konu, ekonomik gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için önemli bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Bu düzenlemeye göre, biriken borçların 60 aya kadar yapılandırılması mümkün hale gelecek. Peki, kredi kartı borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır, başvurular ne zaman alınacak, yapılandırma için gerekli şartlar neler?

Giriş Tarihi: 04.11.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:58
KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, borçlarını 60 aya kadar taksitlendirme fırsatına sahip olacak. Yapılandırma için başvuruların, borcun oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekiyor. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarının asgari ödeme oranlarında da güncellemeler yaptı. Peki, kredi kartı borçlarını 60 ay taksitlendirmek için hangi adımlar izlenmeli, şartları neler?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

KREDİ KARTI BORCU İÇİN 60 AY VADELİ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte finansal istikrarı sağlamak amacıyla alınan koordineli makro ihtiyati önlemler çerçevesinde, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorluk çekenlere 60 aya kadar yapılandırma seçeneği sunulduğunu duyurdu.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

Uygulama kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını referans faiz olarak belirlenen yüzde 3,11 ile sınırlamaktadır. Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi durumunda, ek bir kredi alınmadan 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağlanmaktadır.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER VE TAKSİTLENDİRME NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

Borçluların, yapılandırma için 1 yıl içinde başvuruda bulunması gerekmektedir. Uygulama çerçevesinde, her ay ödenecek taksit tutarı, o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödenene kadar, ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacaktır.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA: 60 aya varan fırsatlar! Kredi kartı borcu yapılandırma ne zman ve nasıl yapılacak?

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını, kredi kartı dönem borcuna bağlı olarak referans orana göre çeşitlendirmiştir.

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