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Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Sevilen dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, ilk teaser yayınlandı. Burak Özçivit (Osman Bey) ve Özge Törer (Bala Hatun)'in yer aldığı tepser sosyal medyada geniş yankı uyandırıp binlerce yorum aldı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?

Giriş Tarihi: 22.09.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:56
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?

Kuruluş Osman ATV ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettirirken, reyting rekortmeni dizinin kadrosuna yeni oyuncular da dahil oldu. Merakla beklenen yapımdan ilk teaser geldi. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ilk teaser izle!

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON İLK TEASER YAYINDA!

ATV ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı. Gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sosyal medya gündemine girdi.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?

YENİ DÜNYA, YENİLENEN HİKAYE VE GÜÇLÜ KADRO

Yeni hikayesi, kadrosu ve yenilenen dünyasıyla beklentiyi adım adım yükselten Kuruluş Osman'da, Osman Bey ve Bala Hatun'un özlemle beklenen ilk sahnesi dizinin hayranlarını heyecanlandırırken sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme ve binlerce yorum aldı. Görkemli prodüksiyonu, yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle 'Kuruluş Osman' bu sezon da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?

KURULUŞ OSMAN'IN BORAN BEY'İNDEN YAŞA BENİM HALKIM!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk sahnede Boran Bey karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın yorumuyla "Yaşa Benim Halkım" şarkısı büyük beğeni topladı. Aynı sahnede Osman Bey ve Bala Hatun'un dörtnala at sürdüğü anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırıp binlerce yorum aldı.

Teaser için: https://www.youtube.com/watch?v=BHtWZCXEWlk

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU HAFTA VAR MI?

Yeni sezonuyla reytinglerin zirvesinde yer almaya hazırlanan Kuruluş Osman yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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