Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Sevilen dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, ilk teaser yayınlandı. Burak Özçivit (Osman Bey) ve Özge Törer (Bala Hatun)'in yer aldığı tepser sosyal medyada geniş yankı uyandırıp binlerce yorum aldı. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
Giriş Tarihi: 22.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:56