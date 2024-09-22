Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İlk teaser yayında! Kuruluş Osman bu hafta var mı, hangi gün?

Kuruluş Osman ATV ekranlarında izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen dizi güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla adından söz ettirirken, reyting rekortmeni dizinin kadrosuna yeni oyuncular da dahil oldu. Merakla beklenen yapımdan ilk teaser geldi. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ilk teaser izle!