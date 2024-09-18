  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla her yıl düzenli olarak yapılan burs ve kredi ödeneği için son düzlüğe gelindi. Geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi!

Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:25
KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

Üniversitelerin eğitim öğretime başlamasıyla birlikte 2024 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, başladı mı? soruları yanıt arıyor. Bu kapsamda adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurularını yakın takibe aldı. İşte, GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi!

KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

KYK burs başvuruları 2024-2025: KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? - 4
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA SON DAKİKA