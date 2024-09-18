KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları gündemde. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla her yıl düzenli olarak yapılan burs ve kredi ödeneği için son düzlüğe gelindi. Geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi!
Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:25