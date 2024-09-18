KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024-2025 burs ve kredi başvuru takvimi

KYK burs başvuruları 2024-2025: KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.