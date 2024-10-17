  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2024 e-Devlet: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar KYK burs sonuçları araştırmasına başladı. On olarak 13 Ekim'de gerçekleştirilen başvuru işlemlerinin ardından e-Devlet sonuç ekranı başında yerini alan milyonlarca öğrenci beklemeye koyuldu. İlk defa yükseköğrenim programına kaydını yaptıran ve hali hazırda ara sınıf olup ilk defa burs alacak olan öğrencilerin başvuruları 12 farklı kurum incelemesinden geciktikten sonra ilan edilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 17.10.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:12
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2024 e-Devlet: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurt Kurumu başvuru sonuçları takip ediliyor. 2024-2025 eğitim yılında GSB tarafından verilecek olan burslar için 13 Ekim'de başvurular sonra ermişti. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar sonuç sorgulama ekranı başındaki yerlerini aldı. İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2024 e-Devlet: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 13 Ekim itibarıyla sona erdi. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2024 e-Devlet: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2024 e-Devlet: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?
2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.
Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2024 e-Devlet: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ADAYLAR TAAHHÜTNAME ONAYI YAPACAK

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuçları açıklandıktan sonra taahhütname onayı yapacak. Belirlenen tarihlerde taahhütname onayı yapmayan adaylar burs ve kredilerden yararlanamayacak.

SON DAKİKA SON DAKİKA