KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA 2024 e-Devlet: GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar KYK burs sonuçları araştırmasına başladı. On olarak 13 Ekim'de gerçekleştirilen başvuru işlemlerinin ardından e-Devlet sonuç ekranı başında yerini alan milyonlarca öğrenci beklemeye koyuldu. İlk defa yükseköğrenim programına kaydını yaptıran ve hali hazırda ara sınıf olup ilk defa burs alacak olan öğrencilerin başvuruları 12 farklı kurum incelemesinden geciktikten sonra ilan edilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı