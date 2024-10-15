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KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI (e-Devlet): 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularını gerçekleştirdi. 8-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşen başvuru işlemlerinin ardından e-Devlet sonuç ekranı başında yer alındı. İlk defa bir yükseköğrenim programına kayıt olan ya da hali hazırda bir programa devam eden ara sınıf öğrencileri bu yıl verilecek eğitim desteği için bekleyişe başladı. 12 farkı kurumun incelemesinden geçecek başvurular sonucunda şartları sağlayan adaylar burs veya kredi alacaklar. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu burs kredi sonuç sorgulama

Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:12
KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI e-Devlet: 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları 2024-2025 dönemi için bekleniyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar e-Devlet ekranında ilan edilecek sonuçları sorgulamaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecek desteğe uygun kriterleri sağlayan öğrencilere geri ödemesiz ve geri ödemeli olmak üzere iki farklı türde burs-kredi imkânı sağlanacak. Peki, KYK burs sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI e-Devlet: 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuruları 13 Ekim itibarıyla sona erdi. Burs başvurusu değerlendirme süreci başlarken 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler öğrencilerin burs başvurusu esnasında verdiği bilgiler ile karşılaştırılıyor. Burs verilirken öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici olacak.
Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi "KYK burs sonuçları açıklandı" duyurusu geldiğinde yer vereceğiz.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI e-Devlet: 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.
Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI e-Devlet: 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?
2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.
Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI e-Devlet: 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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