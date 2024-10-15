KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI (e-Devlet): 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurularını gerçekleştirdi. 8-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşen başvuru işlemlerinin ardından e-Devlet sonuç ekranı başında yer alındı. İlk defa bir yükseköğrenim programına kayıt olan ya da hali hazırda bir programa devam eden ara sınıf öğrencileri bu yıl verilecek eğitim desteği için bekleyişe başladı. 12 farkı kurumun incelemesinden geçecek başvurular sonucunda şartları sağlayan adaylar burs veya kredi alacaklar. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu burs kredi sonuç sorgulama