KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI (e-Devlet): 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.

Ancak 2024-2025 KYK burs ücretlerinin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com. tr üzerinden öğrenebilirsiniz.