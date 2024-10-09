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KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları işlemlerinin sona ermesinin ardından e-Devlet ekranında GSB yurt başvuru sonucu sorgulama işlemleri hız kazandı. Üniversite ek kontenjana yerleşen öğrenciler kazandıkları şehirde konaklama ve barınma ihtiyacı için 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasından başvurularını tamamladı ve sonuçlar için bekleyişe geçti. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:47
KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

3-7 Ekim 2024 tarihleri arasında Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK ek yurt başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika açıklaması ile GSB yurt sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Peki, KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024-2025 KYK EK YURT BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Gençlik ve Spor Bakanlığ (GSB), üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları, 3 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi..

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamladı.

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024 KYK EK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 KYK ek yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK ek yurt başvuru sonuçları, e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama) üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

KYK EK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:

1. TİP 517,50 ₺

2. TİP 607,50 ₺

3. TİP 607,50 ₺

4. TİP 720 ₺

5. TİP 765 ₺

6. TİP 855 ₺

KKTC 1.125 ₺

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