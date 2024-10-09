KYK ek yurt başvuru sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı 2024: KYK ek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları işlemlerinin sona ermesinin ardından e-Devlet ekranında GSB yurt başvuru sonucu sorgulama işlemleri hız kazandı. Üniversite ek kontenjana yerleşen öğrenciler kazandıkları şehirde konaklama ve barınma ihtiyacı için 3-7 Ekim 2024 tarihleri arasından başvurularını tamamladı ve sonuçlar için bekleyişe geçti. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2024 KYK ek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:47