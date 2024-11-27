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LA NİNA KIŞI KAPIDA! "Sıcak havaların ardından son 60 yılın en soğuk kışı" La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Meteoroloji uzmanları, La Nina dönemine girildiğini duyurdu. Küresel iklim değişikliklerinin giderek daha belirgin hale geldiği son yıllarda, hava koşullar bu durumdan doğrudan etkiliyor. Sert kış koşullarına zemin hazırlayın La Nina etkisiyle 50-60 yılın en soğuk kışlarından biri yaşanacak. Uzmanlar, "Doğa döngüsel bir yapıya sahiptir. Eğer aşırı sıcak bir dönem yaşandıysa, ardından genellikle soğuk bir dönem gelir" diyerek, bu durumun sürpriz olmadığını vurguladı. Peki, La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:14
LA NİNA KIŞI KAPIDA! Sıcak havaların ardından son 60 yılın en soğuk kışı La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık anomalilerinin meydana geldiği bir iklim fenomenidir. Bu olay, El Nino'nun tersidir ve dünya genelindeki hava koşullarını önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle kış aylarında soğuk hava dalgaları, yoğun kar yağışları ve ani sıcaklık değişimlerine yol açabilir. Peki; La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

LA NİNA KIŞI KAPIDA! Sıcak havaların ardından son 60 yılın en soğuk kışı La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

LA NİNA ETKİSİYLE SON 60 YILIN EN SOĞUK KIŞI GELİYOR

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, La Nina dönemine girildiğini belirtip, sert bir kış yaşanacağını söyledi.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'nin La Nina etkisiyle son 50-60 yılın en sert kışlarından birini yaşayacağını söyledi.

LA NİNA KIŞI KAPIDA! Sıcak havaların ardından son 60 yılın en soğuk kışı La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

LA NİNA NEDİR?

La Nina, El Niño olayının tam tersi etkilere sahiptir. Alize rüzgârları normaldekinden çok daha sert ve güçlü esebilir. Bu durumda Güney Amerika'nın batı kıyılarına yakın bölgelerde denizin yüzeyindeki sıcak su normaldekinden daha fazla batıya yani Asya kıtasına doğru taşınır. Böylece okyanusun derinlerinden yüzeye doğru çıkan soğuk su, Güney Amerika'nın batı kısımlarında birikir. Sonuçta Pasifik Okyanusu'nun doğu kısımlarında deniz suyu sıcaklığının normal koşullardakinden birkaç santigrat derece düşük olmasına yol açar.

LA NİNA KIŞI KAPIDA! Sıcak havaların ardından son 60 yılın en soğuk kışı La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

La Nina etkisiyle batıya doğru ilerleyen sıcak suyun bulunduğu bölgelerde buharlaşma artar ve bu bölgeler normal şartlarda olduğundan daha fazla yağmur alır. Bu olay soğuk deniz sularının yüzeyde biriktiği Güney Amerika'nın batı kıyılarında ise kuraklığa yol açabilir.

LA NİNA KIŞI KAPIDA! Sıcak havaların ardından son 60 yılın en soğuk kışı La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

LA NİNA KIŞI TÜRKİYE'YE ETKİSİ NELER?
La Nina soğuklarının Türkiye ve Avrupa'da önemli etkileri olabilir. Örneğin, Türkiye'de La Nina, kış aylarında daha fazla kar yağışı ve daha düşük sıcaklıklara neden olabilir. Bu, kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olabileceği ve tarımsal hasara yol açabileceği anlamına gelir. La Nina ayrıca, Türkiye'de daha fazla sel ve su baskını riskine neden olabilir.

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