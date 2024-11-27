LA NİNA KIŞI KAPIDA! "Sıcak havaların ardından son 60 yılın en soğuk kışı" La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Meteoroloji uzmanları, La Nina dönemine girildiğini duyurdu. Küresel iklim değişikliklerinin giderek daha belirgin hale geldiği son yıllarda, hava koşullar bu durumdan doğrudan etkiliyor. Sert kış koşullarına zemin hazırlayın La Nina etkisiyle 50-60 yılın en soğuk kışlarından biri yaşanacak. Uzmanlar, "Doğa döngüsel bir yapıya sahiptir. Eğer aşırı sıcak bir dönem yaşandıysa, ardından genellikle soğuk bir dönem gelir" diyerek, bu durumun sürpriz olmadığını vurguladı. Peki, La Nina nedir, ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve Türkiye bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte merak edilen detaylar...