Erkek grubu One Direction'ın eski üyesi Liam Payne, Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan'ın da yer aldığı grup, ilk olarak 2010 yılında her bir üyenin İngiltere versiyonu gerçeklik yarışması "The X Factor"da yer almasının ardından kurulmuştu. Peki, Liam Payne öldü mü? Liam Payne neden öldü, intihar mı etti, kaç yaşındaydı, son durumu ne?