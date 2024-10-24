Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 de mi, şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah beyazlılar bu akşam Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransız ekibi Lyon'a konuk oluyor. Frankfurt ve Ajax mücadelelerinde istediği başarıyı gösteremeyen Beşiktaş, sıradaki karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Mücadele için heyecanlı olan takımın taraftarları, maçın yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Aynı saatle Fenrbahçe'nin de maçının olması kafaları karıştırdı. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı TRT 1'de mi? UEFA Avrupa Ligi Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?