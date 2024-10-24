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Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 de mi, şifresiz mi?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah beyazlılar bu akşam Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fransız ekibi Lyon'a konuk oluyor. Frankfurt ve Ajax mücadelelerinde istediği başarıyı gösteremeyen Beşiktaş, sıradaki karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Mücadele için heyecanlı olan takımın taraftarları, maçın yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Aynı saatle Fenrbahçe'nin de maçının olması kafaları karıştırdı. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı TRT 1'de mi? UEFA Avrupa Ligi Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 24.10.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 21:29
Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 de mi, şifresiz mi?

Beşiktaş'ın Avrupa'da henüz puanı bulunmuyor. Ancak başarılı ekip, Lyon karşısında ilk puanını almayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde Mert Günok ve Ersin Destenoğlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu kapsamda gözler İmmobile, Rafa Silva, ve Semih Kılıçsoy gibi başarılı isimlere çevrildi.Siyah beyazlı ekip, mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saatini araştırıyor. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı TRT 1'de mi, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 de mi, şifresiz mi?

LYON -BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Lyon deplasmanına konuk oluyor. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.

Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 de mi, şifresiz mi?

MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Svensson-Udokhai-Emirhan-Masuaku, Ndour-Gedson, Muçi-Rafa-Semih, Immobile

Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 de mi, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşu TRT oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi temsilcilerimizin mücadeleleri şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Perşembe günü hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın maçı olduğundan futbolseverler karşılaşmaların hangi kanalda olduğunu araştırıyor.

Lyon - Beşiktaş mücadelesi TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşurken Fenerbahçe'nin mücadelesi ise TRT1'de olacak.

Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 de mi, şifresiz mi?
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