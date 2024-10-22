MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef 22 Ekim 2024 Salı günü, dokunulmazlık oyunu ile ekrana geliyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından yeni takımlar oluştu. Oluşan yeni takımlar, takım kaptanlarının yönlendirmesiyle, dokunulmazlık oyunu için mücadele veriyor. Haftanın ikinci gününde dokunulmazlığı kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bir eleme adayı belirliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...