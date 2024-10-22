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MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef 22 Ekim 2024 Salı günü, dokunulmazlık oyunu ile ekrana geliyor. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından yeni takımlar oluştu. Oluşan yeni takımlar, takım kaptanlarının yönlendirmesiyle, dokunulmazlık oyunu için mücadele veriyor. Haftanın ikinci gününde dokunulmazlığı kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise bir eleme adayı belirliyor. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:57
MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlık oyununda, mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ediyor. TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef'de haftanın eleme adayları belli oluyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın tadımları sonrasında, 'Dünyadan acılı yemekler' konseptinin kazanan tabağı belli olacak. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan 'Dünyadan acılı yemekler' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek.

Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı.

22 Ekim 2024 Salı günü eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak.

MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 22 Ekim 2024 Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MAVİ TAKIM

  • Muratcan (Takım Kaptanı)
  • Onur
  • Emre
  • Eda
  • Şirin
  • Kaan
  • Akın
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