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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef'te bu hafta heyecan, haftanın son takım oyunu ile zirveye çıkıyor. Zorlu yemekler ve sürpriz konukların yer aldığı bu özel bölümde, Türk-Japon dostluğunun 100. yılını onurlandırmak amacıyla Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi programa konuk oluyor. Gecenin teması, Japon mutfağından ilham alınarak hazırlanan eşsiz yemeklerle şekillenecek. Mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Peki, bu akşam MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve hangi isim eleme potasına girdi? İşte 7 Kasım Perşembe günü MasterChef'teki eleme adayları…

Giriş Tarihi: 07.11.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:20
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Mavi takım, dokunulmazlık oyunlarında şu ana kadar 2-0'lık bir üstünlük elde etmişken, kırmızı takımdan Nigar ve Kaan ise eleme potasında yer alıyor. Bu akşam, MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, son dokunulmazlık hakkını kazanabilmek için tüm yeteneklerini sergileyecek. Peki, MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi yarışmacı eleme potasına girdi?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta! Bu akşam, yarışmacılar Danilo, Mehmet ve Somer Şef'in yönergeleri doğrultusunda Japon mutfağının özgün lezzetlerini hazırlamak için mücadele edecek. Şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucu, 3. dokunulmazlık oyununun kazananı akşamın sonunda belli olacak.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip, bu kez bireysel dokunulmazlık için birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Her bir yarışmacı, en iyi yemeği hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışacak. Günün sonunda, en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlık ödülünün sahibi olacak.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Eleme potasına girecek isim, takım oylaması sonucunda belirlenecek. Oylama tamamlandığında, eleme adayları açıklanacak ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?
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