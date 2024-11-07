MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef'te bu hafta heyecan, haftanın son takım oyunu ile zirveye çıkıyor. Zorlu yemekler ve sürpriz konukların yer aldığı bu özel bölümde, Türk-Japon dostluğunun 100. yılını onurlandırmak amacıyla Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi programa konuk oluyor. Gecenin teması, Japon mutfağından ilham alınarak hazırlanan eşsiz yemeklerle şekillenecek. Mavi ve kırmızı takımlar, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Peki, bu akşam MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve hangi isim eleme potasına girdi? İşte 7 Kasım Perşembe günü MasterChef'teki eleme adayları…