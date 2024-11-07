MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Kasım 2024 Masterchef Türkiye eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Mavi takım, dokunulmazlık oyunlarında şu ana kadar 2-0'lık bir üstünlük elde etmişken, kırmızı takımdan Nigar ve Kaan ise eleme potasında yer alıyor. Bu akşam, MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, son dokunulmazlık hakkını kazanabilmek için tüm yeteneklerini sergileyecek. Peki, MasterChef'te bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hangi yarışmacı eleme potasına girdi?