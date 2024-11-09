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Masterchef Türkiye kim kazandı, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef Beyza geri dönecek mi?

MasterChef'te bu akşam, haftanın son eleme adayı belirlenecek. Jüri üyeleri ve konuk jüri Doğa Çitçi, yarışmacılardan mükemmel lezzetler sunmalarını istedi. Bu zorlu mücadelede kimin galip geleceği ve eleme adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Katmerlerini jürilere sunan yarışmacılardan biri, haftanın 7. eleme adayı olarak belirlenirken, geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Beyza ise yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıklanacak. Peki, 9 Kasım Masterchef Türkiye son eleme adayı kim oldu, Beyza yarışmaya devam edecek mi?

Giriş Tarihi: 09.11.2024 21:18 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:23
Masterchef Türkiye kim kazandı, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef Beyza geri dönecek mi?

MasterChef Türkiye'nin bu haftasında son eleme adayı belli oluyor. Yarışmacılar, zorlu bir mücadeleye girişirken Beyza'nın geri dönüşüyle duygusal anlar da yaşanıyor. Tüm bunların yanı sıra, akşamın kazananı ve haftanın 7. eleme adayı merakla bekleniyor. Peki, MasterChef Türkiye'de kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye kim kazandı, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef Beyza geri dönecek mi?

9 EKİM MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te son eleme adayı açıklandığında haberlerde yer verilecektir.

Masterchef Türkiye kim kazandı, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef Beyza geri dönecek mi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

1. Aday: Nigar

2. Aday: Kaan

3. Aday: Eda

4. Aday:

Masterchef Türkiye kim kazandı, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef Beyza geri dönecek mi?

MASTERCHEF BEYZA YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Masterchef Türkiye'nin 9 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan bölümündee Beyza Aydın'ın yarışmaya kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

Masterchef Türkiye kim kazandı, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef Beyza geri dönecek mi?
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