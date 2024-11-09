Masterchef Türkiye kim kazandı, son eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Masterchef Beyza geri dönecek mi?

MasterChef'te bu akşam, haftanın son eleme adayı belirlenecek. Jüri üyeleri ve konuk jüri Doğa Çitçi, yarışmacılardan mükemmel lezzetler sunmalarını istedi. Bu zorlu mücadelede kimin galip geleceği ve eleme adayının kim olacağı merakla bekleniyor. Katmerlerini jürilere sunan yarışmacılardan biri, haftanın 7. eleme adayı olarak belirlenirken, geçtiğimiz günlerde kaza geçiren Beyza ise yarışmaya devam edip edemeyeceğini açıklanacak. Peki, 9 Kasım Masterchef Türkiye son eleme adayı kim oldu, Beyza yarışmaya devam edecek mi?