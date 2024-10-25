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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı! 2024 Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

024 Ekim ayı itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kayıtlı üreticilere yönelik "mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığı" ve "fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı" yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan, desteklerin temel destek olarak revize edildiğini açıkladı. Çiftçilere yapılacak mazot ve gübre desteği toplamda 77 bin 555 TL olarak belirlendi ve ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 yılında mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak, hesaplara yatırıldı mı?

Giriş Tarihi: 25.10.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 07:54
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı! 2024 Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

Mazot ve gübre destek ödemeleri binlerce çiftçi vatandaş tarafından mercek altına alındı.Tarım ve Orman Bakanı sayın İbrahim Yumaklı, "Toplam 4 kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" ifadelerini kullandı. Ödemeler Ziraat Bankası hesapları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Peki, 2024 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı! 2024 Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HESAPLARA YATTI MI?

18 Ekim 2024 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı, çiftçilere yönelik toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin liralık desteğin bugün hesaplara yatırıldığını belirtti.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı! 2024 Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

Açıklamalarında, "Çiftçilerimize yapılacak tarımsal destekleme ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerine yer veren Bakan Yumaklı, destek kalemlerini şu şekilde sıraladı:

Bitkisel Ürün Sigortası desteği: 960 milyon TL
Kırsal Kalkınma Yatırım desteği: 74 milyon 715 bin 893 TL
Mazot ve Gübre desteği: 77 bin 555 TL
Fındık Alan Bazlı Gelir desteği: 488 bin 552 TL
Toplamda, dört kalemde 1 milyar 35 milyon 982 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı! 2024 Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçi vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli olacaktır.

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı! 2024 Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

BAKAN YUMAKLI: "TARIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modelinin Resmi Gazete'de duyurulmasının ardından resmi X hesabından yaptığı paylaşımla düzenlemeyi şu şekilde özetledi:

-İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı.
-İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı.
-Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi.
-Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak.
-Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek
-Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak.
-Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak.
-Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek.
Bakan Yumaklı ayrıca bu düzenlemeyle beraber çiftçilerin üretime karar vermeden önce hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını öğrenmiş olacağını, planlı üretimle beraber bir takım olumsuzlukların önüne geçilmiş olunacağını belirtti.

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