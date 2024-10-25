Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Bakan Yumaklı açıkladı! 2024 Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

024 Ekim ayı itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kayıtlı üreticilere yönelik "mazot ve gübre desteğinin kaldırıldığı" ve "fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı" yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan, desteklerin temel destek olarak revize edildiğini açıkladı. Çiftçilere yapılacak mazot ve gübre desteği toplamda 77 bin 555 TL olarak belirlendi ve ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 2024 yılında mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak, hesaplara yatırıldı mı?