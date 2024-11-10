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MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA (E-OKUL EKRANI) || 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonucu e-Okul ekranı veliler ve öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. MEB 2024-2025 yılı 1.dönem 1.yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. Matematik sınavları ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde yapıldı. Bu yıl bazı seviyelerde ilk defa gerçekleşen açık uçlu sınav için MEB ODGSM ekranı üzerinden cevap anahtarları erişime açıldı. Gözler sonuçlara çevrildi. Peki 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 10.11.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:32
MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI || 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ilk ortak sınavları milli eğitim bakanlığı tarafından 30-31 Ekim tarihlerinde tüm okullarda uygulandı. Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklanmasına bekleyen öğrenciler ve veliler e-Okul ekranı sorgulamaya başladılar. Peki MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI || 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 1. ortak sınavları 30-31 Ekim tarihlerinde yapıldı. Sınavların değerlendirme işlemleri 6. sınıf matematik dersi için bağımsız iki puanlayıcı tarafından il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacak. Sonuçlar da e-Okul üzerinden ilan edilecek.

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI || 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

6. VE 10. SINIF ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Matematik dersi 6. sınıf ortak yazılı sınav sonuçları, "ortakyazilisinav.meb.gov.tr" adresinde okul müdürlüklerinin erişimine açılacak ve alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI || 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

6.sınıf Türkçe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA E-OKUL EKRANI || 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAV TARİHLERİ

7. sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,
7. sınıf matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma.

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