MEB ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA (E-OKUL EKRANI) || 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ortak sınav sonucu e-Okul ekranı veliler ve öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. MEB 2024-2025 yılı 1.dönem 1.yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşti. Matematik sınavları ise 31 Ekim Perşembe günü ülke genelinde yapıldı. Bu yıl bazı seviyelerde ilk defa gerçekleşen açık uçlu sınav için MEB ODGSM ekranı üzerinden cevap anahtarları erişime açıldı. Gözler sonuçlara çevrildi. Peki 6. ve 10. sınıf ortak sınav sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul sorgulama ekranı