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MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!
MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2. Ara tatil tarihleri araştırılmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri toplamda 2 kez ara tatil yapacak. (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, 2. ara tatil ne zaman, sömestr tatili kaç gün sürecek, hangi tarihte başlayıp bitecek?
Giriş Tarihi: 22.11.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:57