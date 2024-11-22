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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2. Ara tatil tarihleri araştırılmaya başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri toplamda 2 kez ara tatil yapacak. (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, 2. ara tatil ne zaman, sömestr tatili kaç gün sürecek, hangi tarihte başlayıp bitecek?

Giriş Tarihi: 22.11.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:57
MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil ve sömestr tatili milyonlarca öğrenci ve öğretmen tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. MEB'e bağlı okullarda öğrenciler her sene olduğu gibi bu sene de kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2. ara tatil ne zaman, sömestr tatili kaç gün sürecek, hangi tarihte başlayıp bitecek?

MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılında yarıyıl (sömestr) tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ve son ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

BU SENE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLECEK?

MEB'in takvimine göre öğrenciler ikinci dönemde ara tatil, hafta sonları, resmi tatil ve bayramlar dahil olmak üzere toplam 61 gün tatil yapma imkanına sahip olacak.

1) Ramazan Bayramı Tatili : 29,30, 31 Mart ve Ol Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.

2) Kurban Bayramı Tatili: 05 Haziran-09 Haziran 2025 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatilin 2,5 günü iş gününe denk gelmektedir.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

MEB TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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