MEB TATİL TARİHLERİ: 2024-2025 yılı 2. ara tatil ve sömestr tatili ne zaman? Milyonlarca öğrenci bu yıl toplamda 61 gün tatil yapacaklar!

2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil ve sömestr tatili milyonlarca öğrenci ve öğretmen tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. MEB'e bağlı okullarda öğrenciler her sene olduğu gibi bu sene de kasım ve nisan aylarında ara tatile çıkacak ve okullarda eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2. ara tatil ne zaman, sömestr tatili kaç gün sürecek, hangi tarihte başlayıp bitecek?