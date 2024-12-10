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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

"Mehmed: Fetihler Sultanı", TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Fatih Güler ve Yasin Usta'nın yazdığı dizi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. 10 Aralık Salı günü yayınlanacak olan 27. bölüm, HD kalitesinde kesintisiz olarak ekranlarda olacak. Diziyi kaçırmamak isteyenler, yeni bölümü izlemek için hemen araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm izle linki...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:23
MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Seçkin Özdemir, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Esila Umut'un paylaştığı dizi, her yeni bölümüyle heyecanı doruk noktasına taşıyor. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen yeni bölüm, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu hafta ise Mehmed: Fetihler Sultanı'nın ekranlara gelecek olan yeni bölümü, yine büyük merakla bekleniyor. İşte, TRT 1 ekranı ile Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izleme ekranı haberin devamında...

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

MEHMED: FETİHiLER SULTANI YENİ BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile 10 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Şahi topunun hasar almış olmasına rağmen Urban ve Mehmed'in ne olursa olsun patlatılması gerektiğini söylemesi üzerine bu riskli görevi Urban'dan alan Saruca'yı bu yeni bölümde neler bekliyor? Patlama sonrası Mehmed'e ne oldu?

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

Kalender'i Mehmed'in gözüne sokmaya çalışan, Kurtçu'yu siyasi olarak yalnız bırakmak isteyen Çandarlı bunda muvaffak olacak mı? Plethon'un sulh çağrısı altında yatan sebebi fırsata çevirmek isteyen Çandarlı, Zağanos, İshak Paşa bunun bir oyun olduğunu anlayabilecek mi?

MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE
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