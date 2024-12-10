MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Şahi topunun hasar almış olmasına rağmen Urban ve Mehmed'in ne olursa olsun patlatılması gerektiğini söylemesi üzerine bu riskli görevi Urban'dan alan Saruca'yı bu yeni bölümde neler bekliyor? Patlama sonrası Mehmed'e ne oldu?