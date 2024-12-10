MEHMED: FETİHiLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE: 10 Aralık TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm kesintisiz İZLE

"Mehmed: Fetihler Sultanı", TRT 1 ekranlarında Salı akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Fatih Güler ve Yasin Usta'nın yazdığı dizi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. 10 Aralık Salı günü yayınlanacak olan 27. bölüm, HD kalitesinde kesintisiz olarak ekranlarda olacak. Diziyi kaçırmamak isteyenler, yeni bölümü izlemek için hemen araştırmalarına başladı. İşte, TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı yeni bölüm izle linki...