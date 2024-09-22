MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

Son dakika haberleri: 25 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 1196 personel alımı yapacak. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MEB'in de aralarında bulunduğu kurumlar hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapıyor? Başvurular ne zamana kadar devam ediyor? İşte merak edilen personel alımı listesi...