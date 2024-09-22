MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...
Son dakika haberi: Memur olmak isteyenleri ilgilendiren personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 25 kamu kurumu 455 memur alımı, 112 sözleşmeli personel alımı ve 1351 işçi alımı olmak üzere toplamda 1918 personel alımı yapacak. Peki hangi kurum hangi pozisyon için personel alımı yapacak? İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 09:19