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MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

Son dakika haberi: Memur olmak isteyenleri ilgilendiren personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 25 kamu kurumu 455 memur alımı, 112 sözleşmeli personel alımı ve 1351 işçi alımı olmak üzere toplamda 1918 personel alımı yapacak. Peki hangi kurum hangi pozisyon için personel alımı yapacak? İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

Giriş Tarihi: 22.09.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 09:19
MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

Son dakika haberleri: 25 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 1196 personel alımı yapacak. Peki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MEB'in de aralarında bulunduğu kurumlar hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapıyor? Başvurular ne zamana kadar devam ediyor? İşte merak edilen personel alımı listesi...

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

25 KAMU KURUMU 1916 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 25 kamu kurumu 1918 işçi ve memur alımı yapacak. Güncel personel alımı ilanlarına göre 4 Bakanlık, 2 üniversite, 2 kalkınma ajansı, 12 belediye, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkşeker, MSÜ, İŞKUR ve BDDK işçi ve memur alımı yapacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? İşte o liste:

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

MSÜ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2 ağ uzmanı, 2 sunucu sistemleri uzmanı, 1 siber güvenlik uzmanı, 1 siber operasyon merkezi uzmanı, 1 son kullanıcı güvenlik sistemleri uzmanı olmak üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

3 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

İŞKUR 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 1 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli iş zekası uzmanı, 1 kıdemli veri tabanı uzmanı, 1 front ende web yazılım uzmanı, 4 kıdemli yazılım uzmanı, 6 yazılım uzmanı, 2 mobil yazılım uzmanı olmak üzere toplamda 17 adet sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

9 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 23 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 25 kamu kurumu 1916 personel alımı yapacak! İşte güncel işçi ve memur alımı ilanları...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

11 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

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