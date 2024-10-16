HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz.

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