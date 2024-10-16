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HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

16 Ekim hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Perşembe günü itibarıyla yurt genelinde ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. Uzmanlar "kışlıklarınızı hazırlayın" şeklinde çağrıda bulunurken yılın ilk karının yağması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sis atmosferde hakim olacağı öngörülüyor. Peki, 16 Ekim 2024 Çarşamba bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?

Giriş Tarihi: 16.10.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 08:02
HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarın yurt genelinde hava kapalı parçalı bulutlu, kıyı şeridimiz gök gürültülü sağanak yağışlı geçerken ülke genelinde sıcaklıkların ani bir düşüş yaşayacağı öngörülüyor. Uzmanlar Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 7-8 derece birden düşeceğini ve kuvvetli yağış olduğunu bildirerek vatandaşları uyardı. İşte, İstanbul 5 günlük hava durumu tablosu haberin devamında...

HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaya göre Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların gelecek hafta mevsim normallerinde olması bekleniyor.

HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre güncel ve son dakika hava durumu tahminlerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerin hava durumu raporlarını takip edebilirsiniz. 5 ve 15 günlük hava durumu tahminlerine göz atarak planlarınızı bu bilgilere göre ayarlayabilirsiniz.

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HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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