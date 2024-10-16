HAVA DURUMU RAPORU: Sıcaklıklar düşüyor, kar kış kapıda! Bugün hava nasıl, sıcaklıklar kaç derece olacak?

16 Ekim hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Perşembe günü itibarıyla yurt genelinde ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. Uzmanlar "kışlıklarınızı hazırlayın" şeklinde çağrıda bulunurken yılın ilk karının yağması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir sis atmosferde hakim olacağı öngörülüyor. Peki, 16 Ekim 2024 Çarşamba bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç derece, yağış var mı?