Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara'ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara'da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara'ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara'da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını arama motorlarında mercek altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ve hafta sonu Ankara'da Kuvvetli yağış, fırtına, kar yağışı etkili olacak. Valilikten yapılan son dakika açıklamasıyla vatandaşlar buzlanma ve don tehlikesi karşısında uyarıldı. Peki, Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl? İşte 23-24 Kasım 2024 tarihleri için Ankara hava durumu tahmini...