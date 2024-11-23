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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara'ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara'da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara'ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara'da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabını arama motorlarında mercek altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ve hafta sonu Ankara'da Kuvvetli yağış, fırtına, kar yağışı etkili olacak. Valilikten yapılan son dakika açıklamasıyla vatandaşlar buzlanma ve don tehlikesi karşısında uyarıldı. Peki, Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl? İşte 23-24 Kasım 2024 tarihleri için Ankara hava durumu tahmini...

Giriş Tarihi: 23.11.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 10:37
METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara’ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara’da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

Kasım ayının son haftasına giriş yaparken Ankara'ya kar ne zaman yağacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarında Ankara'da ikamet eden vatandaşlar kar yağışı ve fırtına beklentisine karşı uyarıldı. Peki, Ankara'da kar yağışı bekleniyor mu, kar ne zaman yağacak, hafta sonu hava durumu nasıl? İşte 23-24 Kasım 2024 tarihleri için Ankara hava durumu tahmini...

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara’ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara’da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

ANKARA'YA KAR GELİYOR

Meteoroloji'den alınan verilere göre 23 Kasım Cumartesi günü kent genelinde yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, akşam saatlerinden itibaren ise özellikle şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam edebileceği belirtildi.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara’ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara’da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

HAFTA SONU ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

24 Kasım Pazar günü ise Ankara'da yağışların sabahın erken saatlerinden itibaren kar şeklinde olması bekleniyor. Yetkililer, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara’ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara’da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

ANKARA'YA KAR YAĞIŞI İÇİN UYARI

Ankara Valiliği, Başkent için kritik bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Ankara genelinde soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİDEN SON DAKİKA UYARISI: Ankara’ya kar yağacak mı, hafta sonu Ankara’da hava durumu nasıl? Sıcaklıklar 10 derece birden düşüyor!

Ayrıca, kuvvetli yağış, fırtına, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Valilik, bu olumsuz hava koşullarının yol açabileceği risklere karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Başkentliler, önümüzdeki günlerde daha çetin kış koşullarıyla karşılaşabilir.

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