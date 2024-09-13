MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EYLÜL 2024: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı seçenekleri

Mevlit Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak ediliyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'inci günü idrak edilecek kandilde birbirlerine ''Kandiliniz mübarek olsun'' demek isteyen İslam alemi Mevlid Kandili mesajları ve sözleri için arama motorlarını çalıştırıyor. Dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun kandil mesajları sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi. Hayırlı Kandiller mesajı göndermek isteyenler bu anlam dolu güne vurgu yapan paylaşımlara yer veriyor. İşte, Mevlid Kandili mesajları resimli, kısa ve öz 2024 seçenekleri...