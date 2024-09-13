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MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EYLÜL 2024: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı seçenekleri

Mevlit Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak ediliyor. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'inci günü idrak edilecek kandilde birbirlerine ''Kandiliniz mübarek olsun'' demek isteyen İslam alemi Mevlid Kandili mesajları ve sözleri için arama motorlarını çalıştırıyor. Dualı, ayetli, hadisli, kısa, uzun kandil mesajları sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi. Hayırlı Kandiller mesajı göndermek isteyenler bu anlam dolu güne vurgu yapan paylaşımlara yer veriyor. İşte, Mevlid Kandili mesajları resimli, kısa ve öz 2024 seçenekleri...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:56
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EYLÜL 2024: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı seçenekleri

Mevlid Kandili mesajları, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla araştırılıyor. Arapça doğum zamanı ve yeri olarak geçen ''Mevlit'' kelimesi Peygamber Efendimiz'in doğumunu yani Kutlu Doğum Haftasını işaret ediyor. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bu anlamlı güne vurgu yapmak isteyenler için Kandil mesajları resimli seçenekleriyle yayında. Eller semaya açılıp dualar edilirken Mevlit Kandili mesajı ve sözleri de sevilenlerle paylaşılacak. İşte, kısa, uzun, ayetli, hadisli, kısa, uzun Mevlid Kandili mesajları seçenekleri...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EYLÜL 2024: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı seçenekleri

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Tüm varlık aleminin bayramıdır bu gece Arşın ağırlığınca, zâtın zikrimde hece Nebî ve ashâbının, hatrına senden rica Sana çevir yolumu, Ya İlâh el lemin! Hayırlı Kandiller Dilerim..

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EYLÜL 2024: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı seçenekleri

Öncelikle mevlid kandilinizi tebrik eder. Yüce Allah'tan ailenizle beraber tekrar cennette yine mevlid kandilini kutlamayı nasip eylesin.

Allah Bu Mevlid kandilinizi mutlululuk ve sünnetullaha vesile kılarak sizi ve sevdiklerinizi Resulullahın Şefaatine Ulaştırsın Kandiliniz Mübarek olsun.

Nuruyla kainatı Şereflendiren gül yüzlü Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EYLÜL 2024: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı seçenekleri

İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Hz. Muhammed'e (s.a.v) tabii olmaya bağlıdır. Mevlidiniz mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 13 EYLÜL 2024: Dualı, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Mevlit Kandili mesajı seçenekleri

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

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