  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili'nde ibadete yönelen vatandaşlar sırasıyla yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapıyor. İslam alemi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesini dualar, ibadetler, zikirler ve ibadetler ile karşılıyor. Peki, Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte, Diyanet ile Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:38
Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Bu kıymetli günü ve geceyi huzur içinde geçirmek, gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyen islam alemi Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri için araştırmaya başladı. Bu anlamlı gecede dua kapısı aralanırken, eller semaya yükseliyor. Bir yandan dua edip, bir yandan zikirler çekiliyor. Peki, Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir?

Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler

MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Mevlit Kandili zikirleri ve tesbihleri neler? Mevlid Kandili'nde bol bol Resul-i Ekrem Efendimize salat-ü selam okunmalıdır. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.

Mevlit Kandili tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;

Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah";

"Sübhànallah";

"Elhamdülillâh";

"Allahu ekber";

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

"Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.

Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

SON DAKİKA SON DAKİKA