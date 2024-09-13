Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Diyanet ile Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler
Rebiülevvel ayının on ikinci günü idrak edilen Mevlid Kandili'nde ibadete yönelen vatandaşlar sırasıyla yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapıyor. İslam alemi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S) doğum gecesini dualar, ibadetler, zikirler ve ibadetler ile karşılıyor. Peki, Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri nelerdir? İşte, Diyanet ile Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:38